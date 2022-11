Nuoto | la Fina sospende per due anni il presidente Barelli | Ricorrerò al Tas

Due anni di squalifica per Paolo Barelli. La commissione etica della(Federazione diinternazionale), che aveva già sospeso il dirigente italiano - presidente della Federnuoto dal 2000 - da qualsiasi attività anche in Italia, lo ha condannato oggi in base a "...Il Panel Etico dellaha deciso dunque all 'unanimità di imporre sanzioni che vietano a Barelli di prendere parte ad attività sotto l'egida dellae dei suoi membri.Il senatore di Forza Italia, presidente della Federazione italiana, fermato provvisoriamente dopo le indagini su "moltepilci deferimenti di presunti illeciti provenienti da casi separati". La replica: ...Losanna, 8 nov. (Adnkronos) - Dopo aver precedentemente inflitto una sospensione provvisoria, il Collegio Etico indipendente della Fina ha sospeso oggi Paolo Barelli per un periodo di due anni.