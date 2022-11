(Di martedì 8 novembre 2022)è stato sospeso daldellaper due, a partire dal 14 settembre scorso. La decisione arriva dopo la sospensione provvisoria inflitta al presidente della Federitaliana e al termine di una indagine su “molteplici deferimenti dovuti a presunti illeciti” commessi dall’ex membro dell’Ufficio di presidenza della Federazione internazionale ed ex presidente della Ligue Européenne de Natation (Len). Tra gli “illeciti” di cui è accusatoe che sono elencati nella nota dellafigurano “la sottoscrizione unilaterale di un addendum ad un contratto tra LEN e FIN, che avvantaggerebbe quest’ultima per una cifra tra 500.000 e 1.500.000 euro; la pretesa di spese per complessivi 495.587,22 euro da ...

Il Sannio Quotidiano

... con l'oro olimpico di Pechino 2008, è la più giovane medaglia individuale nella storia del. ... insegnante di matematica e scienze del reality Il, è divenuta famosa come la "terribile ...... reduci da una partecipazione al programma tv "Il" in onda sulla Rai, lei è una ... Federica Pellegrini e Matteo Giunta, da poco sposi: due sportivi che hanno fatto della loro professione ... Nuoto: Collegio Etico Fina sospende Paolo Barelli per due anni Losanna, 8 nov. (Adnkronos) - Dopo aver precedentemente inflitto una sospensione provvisoria, il Collegio Etico indipendente della Fina ha sospeso oggi Paolo Barelli per un periodo di due anni.Il senatore di Forza Italia fermato provvisoriamente dopo le indagini su "moltepilci deferimenti di presunti illeciti provenienti da casi separati" ...