Nuoto | Cesare Butini | “Assoluti di Riccione importanti per la qualificazione al Mondiale in vasca corta”

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Mancano ormai due giorni al via dei CampionatiInvernali diin2022, previsti giovedì 10 e venerdì 11 novembre alla piscina comunale di. Si tratta dell’ultimo test prima dei Mondiali di Melbourne, in programma dal 13 al 18 dicembre, con tanti nuotatori azzurri che vanno a caccia dellaper la rassegna iridata. Ricordiamo che sono già certi della convocazione per la trasferta australiana tutti i medagliati mondiali di Budapest ed i campioni europei di Roma, le due grandi manifestazioni andate in scena la scorsa estate inlunga. Gli altri dovranno scendere sotto i tempi limite della tabella federale in occasione degli. “Questo campionato lo possiamo definire di medio termine, sarà ...