Nuoto | Campionati Italiani Riccione 10-11 novembre | i minimi per i Mondiali di Melbourne e chi è già qualificato

(Di martedì 8 novembre 2022) Signore e signori, tra poco si comincia. Dal 10 all’11andranno in scena gli Assoluti invernali diin vasca corta, ultimo evento per completare la squadra che prenderà parte ai2022 dinella piscina da 25 metri, in programma dal 13 al 18 dicembre a(Australia). A confrontarsi in questa edizione deisaranno ben 458 atleti, in rappresentanza di 117 società: 239 gli uomini iscritti, mentre le donne sono 219. Ogni gara si disputerà su sessioni di due giorni, secondo il sistema delle serie, e non sono previste staffette. Compagine tricolore, dunque, che prenderà parte alla rassegna iridata con dei criteri di selezione molto precisi. In primis, gli atleti vincitori di medaglie individuali ...

Di seguito il calendario delle gare e come seguirle in tv/streaming :Il mio sogno da ragazzino è sempre stato quello di vincere idel mondo: lo scrissi anche ... A proposito di passato: cosa ti ha portato verso ilDa bambino volevo giocare a calcio, ma ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...