Nuoro | esplosione in una villetta | si cercano marito e moglie dispersi sotto le macerie

(Di martedì 8 novembre 2022) Unaè esplosa in provincia di, nella periferia di Tiana e secondo le prime ipotesi lo scoppio è dovuto a una fuga di gas. Quattro persone sono rimaste coinvolte: due sono state estratte vive, mentre le altre due sono ancoralee risultano attualmente disperse. I due feriti, tirati fuori dai resti dellache è collassata su se stessa, sono una coppia di anziani. Eugenia Madeddu, 83 anni, è stata traportata in ospedale ain codice rosso con l’ambulanza medicalizzata di Sorgono. Il, invece, Duccio Ibba, 90 anni, inizialmente trasferito a Cagliari in elicottero, è stato poi trasportato in condizioni disperate con l’elisoccorso al centro grandi ustionati di Sassari. L’anziano presenta gravi ustioni in tutte le parti del ...