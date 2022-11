Nonostante il caro-bollette consumiamo troppa energia

LegnanoNews.com

Nel 2021 sono cresciuti i consumi finali di energia annullando non solo il calo avvenuto durante la pandemia, ma raggiungendo il livello più alto dal 2012: 114,8 milioni di tep. L'aumento dei consumi ...Maciò, l' Italia non riuscirebbe a rispettare la traiettoria del nuovo target europeo al 2030.bolletta, ma consumiamo ancora troppo . Nel 2021 sono cresciuti i consumi finali di ... San Giorgio non rinuncia alle luminarie nonostante il caro energia, in paese torna "IllumiNatale" L'amministrazione per il risparmio energetico ha puntato su luminarie meno numerose e a basso consumo e sull'accensione temporizzata La crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina ha spinto alle ...Coinvolti un po' tutti i settori. I più colpiti i trasporti, terziario, industria, agricoltura ed edifici ad uso abitativo. Il Superbonus del 110% è servito molto poco a ridurre i consumi ...