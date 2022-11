Nonna Giusy | ' 107 anni e non sentirli' Festa di compleanno su TikTok | dove dispensa pillole di saggezza

, come teneramente la chiamano tutti, ha ricevuto la targa, schernendosi. 'Non ho fatto nulla per meritarmi tutto questo, sono solo una misera creatura' ha detto con lucidità e fierezza ...... un mese molto ricco di eventi: emozionante è stata la merenda organizzata in occasione delle Festa dei Nonni con la partecipazione di tutti i nostri cari nonni (e due speciali adottivi,...Compie 107 anni e festeggia con un video sul social Tik Tok, dove prosegue le due lezioni e dispensa pillole di saggezza. Giuseppina Patriarca di Sulmona, da tutti conosciuta ...Compie 107 anni e si iscrive sul social Tik Tok. Giuseppina Patriarca di Sulmona, da tutti conosciuta come la nonna della città, per il suo compleanno ha ricevuto l’omaggio ...