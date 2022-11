Non solo Ucraina Così la polveriera balcanica impatta sull’Ue secondo Politi

Leggi su formiche

(Di martedì 8 novembre 2022) Oltre all’c’è un problema nei Balcani, ammette a Formiche.net Alessandro, direttore del Nato Defense College Foundation. In Kosovo ci sono state le dimissioni di tutto il personale serbo, come deputati, giudici, poliziotti che hanno abbandonato il loro incarico. In diecimila hanno protestato per le strade kosovare di Mitrovica, urlando “siamo serbi”. Il nodo, apparente, è quello legato al caso delle targhe automobilistiche, che ha stimolato non poco gli antagonismi serbo-kosovari, ma andando più a fondo c’è da un lato il rifiuto della Serbia di riconoscere l’indipendenza del Kosovo e dall’altro la pressione esterna di Russia e Cina per creare tensioni anche con Ue e Nato. Va osservato che l’unico ente che continua costantemente ad occuparsi di Balcani è la Nato Defense College Foundation. Il progetto europeo di allargamento è messo in ...