Non accettiamo lezioni da nessuno sui diritti umani” | Ong | parla Piantedosi

Piantedosi:lezioni su diritti umani "Se vi volete fermare all'esegesi delle espressioni burocratiche fate pure, malezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto ...08 nov 16:55 Piantedosi: "lezioni sui diritti umani" 'Se vi volete fermare all'esegesi delle espressioni burocratiche fate pure, malezioni da nessuno dal punto di vista ...Le polemiche sullo “sbarco selettivo” dei migranti non si fermano. Dopo essere stato accusato dall’opposizione di aver usato un “linguaggio inaccettabile” per giustificare la scelta di far sbarcare so ...L’annuncio di Msf dopo una seconda ispezione del team medico. A bordo della nave ora in navigazione verso Marsiglia una “situazione disperata” con 234 persone in mare da 20 giorni. Parigi: “Scenderann ...