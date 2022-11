No | il panino Bandera non sostiene l’Ucraina

Leggi su butac

(Di martedì 8 novembre 2022) Oggi parliamo di una segnalazione vecchia di qualche mese, che non trattammo all’epoca perché sull’invasione della Russia in Ucraina ce ne arrivavano tante ed era impossibile seguire tutto. Ne parliamo perché nel fare verifiche su un’altra vicenda abbiamo trovato tanti profili bot su Twitter che condividevano la stessa immagine, questa (qui al link uno dei tanti): L’immagine è stata pubblicata da quasi tutti i profili russi in una specifica data, il 6 maggio. Ne parliamo perché gli italiani (o i bot russi che scrivono in lingua italiana) che la diffondevano su Telegram sono ancora attivi, e nessuno ha chiesto loro conto delle tante bufale che hanno condiviso in questi mesi. Il canale Telegram a cui facciamo riferimento oggi si chiama Veleno quanto basta Channel, @Canale Veleno, non tanti follower (poco più di 6mila) ma spesso viene condiviso da suoi sodali con un pubblico più ...