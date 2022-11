(Di martedì 8 novembre 2022) Lo scorso 31 ottobre, Luiz Inacio Lula da Silva ha vinto lein Brasile, ottenendo così il terzo mandato della sua carriera. Tuttavia il presidente uscente Jairnon sembra averla presa benissimo, rimanendo in silenzio per ben due giorni prima di rompere il silenzio con una conferenza pubblica dal Palacio do Planalto a Brasilia in cui non ha citato il suo avversario politico e non ha riconosciuto esplicitamente la sua vittoria. Adesso, i sostenitori del candidato sconfitto urlano alla «frode» che sarebbe stata commessaurne. Per chi ha fretta: Un tweet diventato virale lanciava una notizia:, secondo cuiultimeera avvenuta una “scandalosa frode”, hala ...

Open

Lo scorso 31 ottobre, Luiz Inacio Lula da Silva ha vinto le elezioni in Brasile , ottenendo così il terzo mandato della sua carriera. Tuttavia il presidente uscente Jairnon sembra averla presa benissimo, rimanendo in silenzio per ben due giorni prima di rompere il silenzio con una conferenza pubblica dal Palacio do Planalto a Brasilia in cui non ha citato ...Il rischio è che facciano oggi la figura di un Trump o di un. Insomma andare in Egitto ...e vorrei ricordare che oggi sono 35 anni che l'80% degli italiani disse per la prima voltaal ... No! Bolsonaro non ha indetto la mobilitazione delle forze armate brasiliane dopo la sconfitta alle elezioni Continuano in Brasile i blocchi stradali organizzati dai sostenitori del presidente uscente, Jair Bolsonaro, in segno di protesta contro l'elezione di Luiz Inácio Lula da Silva: secondo la polizia str ...L'arcivescovo di San Paolo è stato accusato dai fan di Bolsonaro di essere un comunista perché veste di rosso. Ecco la sua replica ...