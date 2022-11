Nigeria l’anteprima di ‘Black Panther | Wakanda per sempre’

(Di martedì 8 novembre 2022) In vista dell'uscita nelle sale di "BlackForever" c'è stata una storica anteprima a Lagos, intra canti, balli e abiti tradizionali. È la prima volta che un film Marvel viene proiettato localmente e con un gran parte del cast - c'erano il regista Ryan Coogler e le star Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Tenoch Huerta Mejia, Winston Duke e Michaela Coel, oltre al produttore Nate Moore e agli artisti e produttori della colonna sonora.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/11/In--l-anteprima-di-Black--per-sempre 20221107 video 10500014.mp4"/videoIl sequel del film originale, che ha incassato 1,348 miliardi di dollari è uno dei più attesi dell'anno. Ha già avuto una prima mondiale a ...

