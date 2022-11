Nicoletta Palladini | morta stritolata in vetreria a 50 anni | ' I colleghi non si sono accorti di niente'

(Di martedì 8 novembre 2022), 50, domenica sera alle 10 ha timbrato il cartellino delladi Borgonovo . Alle sei del mattino avrebbe dovuto terminare il turno, ma dallo stabilimento non ne è ...

, 50 anni, domenica sera alle 10 ha timbrato il cartellino della Vetreria di Borgonovo . Alle sei del mattino avrebbe dovuto terminare il turno, ma dallo stabilimento non ne è ...La prima vittima si chiama, 50 anni, dipendente da 26 di una vetreria a Borgonovo, in provincia di Piacenza. Otto ore dopo la stessa sorte è toccata a un quarantunenne di origine ...Nicoletta Palladini, 50 anni, domenica sera alle 10 ha timbrato il cartellino della Vetreria di Borgonovo. Alle sei del mattino avrebbe dovuto terminare il turno, ma dallo ...Nicoletta Palladini, la donna morta per un incidente di lavoro nella vetreria, aveva ben 26 anni di servizio. Significa che la casistica di questa triste ...