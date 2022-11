Nicola D' Angelo | il malore improvviso e la morte in Germania | aveva 38 anni ed era di Pescara

IlPescara

Domenghini : "Era il numero uno. Senza Riva lo scudetto non lo si vinceva mai"; Beppe ... Leonardo Pavoletti, Roberto Muzzi e Andrea Cossu, e il figlio del campione,Riva . Il film ...PENNE - Dolore e sconcerto a Penne, per la morte improvvisa del 38enneD', trovato senza vita nella serata di domenica a Memmingen in Germania, dove aveva lavorato come operaio edile specializzato e dove era tornato per sistemare alcune facendo prima di ... Penne in lutto per la morte improvvisa di Nicola D'Angelo Una morte improvvisa, forse un malore. Nicola D’Angelo è stato trovato senza vita nella serata di domenica a Francoforte. Aveva 38 anni compiuti da poco ed era uno dei quattro figli ...Una morte improvvisa, forse un malore. Nicola D’Angelo è stato trovato senza vita nella serata di domenica a Francoforte. Aveva 38 anni compiuti da poco ed era uno dei quattro figli di Aladino ...