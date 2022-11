“Nessuno ha visto niente” Nicoletta | 50 anni | morte orribile al lavoro | stritolata da un macchinario

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) Non c’è stato nulla da fare:Palladini è morta per un incidente alla Vetreria di Borgonovo, in provincia di Piacenza. La donna aveva 50e aveva timbrato il cartellino alle 22 per poter finire alle 6 del mattino successivo. La donna però non è mai uscita viva dal suo posto di. Alle 3 di notte circa, la donna è rimastatra il nastro mobile che trasporta i bicchieri da imballare e la macchina porta bancali.Palladini è morta sul colpo. La lavoratrice, madre di due figli, è l’ennesimabianca in Italia. Era un’operaia specializzata impiegata nella Vetreria in provincia di Piacenza dal ’96.abitava a Borgonovo insieme a marito e due figli: la maggiore è un medico, il più piccolo era iscritto al primo anno di ...