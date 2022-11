Negli Stati Uniti si vota per le elezioni di metà mandato

...dell'emergenza migratoria fino ad oggi rimasta sulle spalle dell'Italia e di pochi altridel ... "ultimi anni abbiamo assistito a una gestione inadeguata del fenomeno, che ha prodotto grandi ...Dopo la Rise Above in Calabria, sonofatti sbarcare a Catania anche tutti i migranti presenti sulla nave Geo Barents e sulla ...e la nostra visione - scrive ancora Meloni su Facebook -...Violento maltempo nella giornata di venerdì negli Stati Uniti, in particolare in Kansas La giornata di venerdì scorso è stata caratterizzata da violento maltempo negli Stati Uniti e in particolare nel ...La puntualizzazione del primo ministro: "Emergenza immigrazione fino ad oggi è rimasta sulle spalle dell'Italia e di pochi altri Stati" ...