NBA | Dwight Howard ha finalmente trovato la sua nuova squadra

Sky Sport

... è vero anche che per otto volte è stato All Star, e che molto probabilmente avrà un futuro nella Hall of Fame, ma ora è giunto il momento di salutare l'Howard dice sì a Taiwan. Anzi per ...Otto volte All Star, con molte probabilità un futuro nella Hall of Fame. Ma a 37 anni e dopo parecchie stagioni senza incidere, nessuno ingli ha offerto un contratto. Ecco allora cheHoward ha deciso di continuare la carriera in Taiwan, firmando un contratto con i Taoyuan Leopards. 'Sono molto eccitato e non vedo l'ora di ... NBA, Dwight Howard giocherà a Taiwan per i Taoyuan Leopards Japanese referee Yoshimi Yamashita knows that being one of three women picked to officiate matches at the World Cup is more than just about soccer ...TAIPEI, Taiwan (AP) Eight-time NBA All Star Dwight Howard is headed to Taiwan to play for the Taoyuan Leopards in the island's top division. ''I can't wait to see the fans, eat the food and have the ...