Nba | Banchero show con 30 punti ma Orlando va k o

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Paolosegna 30maperde ancora. La prima scelta assoluta del draft Nba confeziona l’ennesima prestazione eccellente. I Magic, però, cedono in casa per 134-127 contro gli Houston Rockets incassando la nona sconfitta in 11 gare di regular season.gioca 35 minuti, chiudendo con 30, 6 rimbalzi, 4 assist e 2 recuperi. Il lungo di passaporto italiano mette a referto 8/16 al tiro e 2/4 da 3. Ai Magic non bastano nemmeno i 23di Franz Wagner e i 21 di Terrence Ross. Houston (2-9) passa in Florida con la prova maiuscola di Jalen Green (34e 12/18 al tiro), assistito da Kenyon Martin jr (21), Alperen Sengun (20), Eric Gordon (19) e Kevin Porter jr (17). Funweek.

Sky Sport

...(USA) " Nona perla stagionale su altrettante partite per i Milwaukee Bucks nella notte dell'. ... per Orlando non si può che sottolineare il nuovo record in carriera per Paolo, autore di 33 ...Grande prova di forza della squadra di Sacramento che riesce a risalire da - 20 a inizio del terzo quarto, mentre ai padroni di casa non basta un magnifico Paolo, autore di 33 punti (suo ... NBA: Paolo Banchero segna 30 punti, ma Orlando perde anche contro Houston. VIDEO Paolo Banchero (30 punti, 6 rimbalzi, 4 assist) è ancora una volta top scorer dei Magic, che ospitano una Houston ispirata (24 su 48 nel tiro da tre punti) e un Jalen Green da ...(Adnkronos) - Paolo Banchero segna 30 punti ma Orlando perde ancora. La prima scelta assoluta del draft Nba confeziona l'ennesima prestazione eccellente. I ...