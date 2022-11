Napoli | servizio di Report sull’uso discutibile del patrimonio immobiliare dell’arcidiocesi Il cardinale Sepe | “Andate a farvi fottere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Ala messa è davvero finita? Parte da questa provocazione l’inchiesta diandata in onda su Raitre. In undi Danilo Procaccianti intitolato La messa è finita, viene passato in rassegna lo stato delle oltre cento chiese partenopee abbandonate. “L’arcidiocesi di– si domandano gli autori del programma – ha un enormerisultato di lasciti e donazioni. Chi li gestisce e come?nel centro storico ha più chiese di Roma: ce ne sono 203, ma solo 79 sono adibite al culto, il resto è abbandonato, pericolante o in ristrutturazione perenne. Non tutte le chiese consacrate sono luoghi di culto perché nel 2010 l’allora arcivescovo di, ilCrescenzio, vista ...