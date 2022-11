Napoli | Kim scatenato con la mano a pigna | 'Mamma mia!' VIDEO

Commenta per primo Dopo la vittoria per 2 - 1 sull'Atalanta, il difensore sudcoreano delMin - jae si lascia andare all'euforia mimando il tipico gesto italiano, mano a pigna e grida: ' Mamma mia !'.- EMPOLI, PROBABILI FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard,, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti. EMPOLI (4 - 3 ...L’esperto di calciomercato della Rai inizia parlando di Guler e poi prosegue con Demme e Kim: “Arda Guler del Fenerbahce al Napoli Non mi risulta… La verità è che a gennaio non ci sarà nessun mister ...Omeragic vicino in estate Sì, c'era l'interesse del Napoli: ci siamo anche incontrati con Giuntoli, ma il ds fu molto umano e sincero. Ci disse che interessava ma stavano riflettendo per chiudere per ...