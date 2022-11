Napoli-Empoli | Lozano | “Siamo tutti protagonisti”

IL GOL DI ZIELINSKISPEZIA - UDINESE 1 - 1 Arriva un pari per certi versi di scarsa importanza per le dirette interessate. Parte meglio l'Udinese, ma lo Spezia ha la chance al 10 con Nzola che tira direttamente tra le ...Cade l’Empoli al Maradona, con la squadra toscana che cede 2-0 alla capolista. Queste le parole del tecnico Palo Zanetti ...Gli azzurri controllano i partenopei per tre quarti di gara. Poi la panchina dei campani e un paio di decisioni arbitrali danno i 3 punti alla capolista ...