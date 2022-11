Napoli-Empoli | Lozano il ‘record’ contro Vicario | ecco il motivo

Leggi su napolipiu

(Di martedì 8 novembre 2022) Hirvingha segnato il gol del vantaggio delsu rigore, portiere dell’che ne aveva parati due in stagione. Ilha cambiato ancora rigoristal’. Il penalty lo voleva calciare Osimhen, ma poiha chiesto insistentemente il pallone ed il nigeriano gli ha lasciato palla. Un rigore pesantissimo, letteralmente inventato da Osimhen che in un attimo ha rubato il tempo a Parisi ingenuo a colpire il giocatore delgirato spalle alla porta.si è incaricato del tiro ed ha battuto su rigore, per la prima volta in questa stagione. Fino ad ora il portiere dell’aveva parato gli altri tiri dal ...