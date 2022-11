Napoli-Empoli | l’analisi di Iannanto delle squadre e della designazione arbitrale

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 8 novembre 2022)sulla carta potrebbe essere una gara dall’esito scontato, ma attenzione che le buche sono sempre dopo le curve più pericolose. La gara contro i toscani ha spesso riservatosorprese e Zanetti ha già messo in guardia i suoi promettendo battaglia. Non è chiaro cosa si inventerà il mister ospite, ma in conferenza ha detto che ce la metteranno tutta per portare a casa un risultato positivo e lo faranno sulla base di quanto imparato dalle sconfitte con Juventus e Atalanta. Come ci arriva ilIlarriva alla penultima gara primasosta con una condizione psicologica invidiabile. Sconfitta indolore negli ultimi minuti di Liverpool quando forse ormai la squadra pensava già alla sfida di Bergamo. La gara contro la Dea ha dato infatti una spinta importante ...