Napoli - Empoli | i convocati azzurri | tre indisponibili per Spalletti

(Di martedì 8 novembre 2022) Lucianoha diramato la lista deidelin vista della sfida interna all', gara valevole per il quattordicesimo turno (infrasettimanale) di Serie A e in programma oggi ...

Tre domande a Italia Mele, direttore di 100 100e inviata di Canale 8, prima di. Dopo la vittoria con l'Atalanta in trasferta il, capolista, se la vedrà alle 1830 con l'allo stadio Maradona. Quali possono essere i cambi di Spalletti per la formazione ...Martedì 8 novembreore 18.30 su DAZN Telecronaca: Ricky Buscaglia; Commento tecnico: Emanuele Giaccherini SPEZIA - UDINESE ore 18.30 su DAZN Telecronaca: Alessandro Iori; Commento ...Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato ai taccuini del Corriere Fiorentino in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Napoli ...Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli in vista della sfida interna all'Empoli, gara valevole per il quattordicesimo turno (infrasettimanale) di Serie A e in programma oggi ...