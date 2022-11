Napoli-Empoli | arriva il commento di Pistocchi

Luciano Spalletti mette altri tre punti in classifica, dopo una partita sofferta contro l', più del previsto forse. Il tecnico delconferma: "Abbiamo fatto girare lentamente la palla, loro hanno sempre chiuso con il centrocampista del rombo".La panchina la risolve, Lozano segna dal dischetto, poi procura il raddoppio di Zielinski, dopo che per un'ora l'ha creato difficoltà al, privo della idea giusta: una occasione con Di ...Zanetti per il match tra Empoli e Napoli decide di schierare i giovanissimi Bajrami, Baldanzi e Satriano, complessivamente i calciatori raggiungono 63 anni ...Il Napoli non si ferma più e colleziona la decima vittoria consecutiva. Gli azzurri ci mettono più di un’ora a piegare la resistenza dell’Empoli, ma poi festeggiano.