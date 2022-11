MotoGP | Marc Marquez | “Non possiamo lottare per il Mondiale così | dobbiamo lavorare!”

(Di martedì 8 novembre 2022) Una chiusura di 2022 non con il sorriso per. Lo spagnolo si aspettava di più dai test di Valencia (Spagna), primo assaggio di quel che sarà il2023 di. Nelle prove Irta concesse a tutte le scuderie che hanno potuto girare dalle 09.30 alle 17.30 sul circuito iberico, la Honda non ha dato quei segnali che l’asso nativo di Cervera si sarebbe aspettato. Nei fatti, la casa di Tokyo ha presentato un telaio molto differente, scarichi allungati e cambiamenti sulla parte inferiore della carenatura. I benefici non ci sono stati ed è stato, ai microfoni di Sky Sport, a spiegarlo con estrema chiarezza. “Speravo fossimo più avanti. La moto è un po’ migliorata in ingresso di curva, ma ci sono problemi da altre parti. Se siamo a questo livello, non...

