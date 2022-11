Agenzia ANSA

... stando ai dati dell'Inps la categoria dei camici bianchi sarebbe unabianca. L'ente ...sul sito Enpam si legge che l'ufficio stampa Inps dichiara per il periodo d'imposta 2021 un totale di ...'C'ètempo per prendere una decisione sull'estensione dell'accordo sul grano", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrej Rudenko, citato da Interfax. . 8 novembre 2022 Mosca, c'è ancora tempo per decidere estenzione accordo grano - Mondo 'C'è ancora tempo per prendere una decisione sull'estensione dell'accordo sul grano", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Andrej Rudenko, citato da Interfax. (ANSA). (ANSA) ...La "condizione principale" per la ripresa dei negoziati con la Russia è il ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina: lo scrive su Twitter il segretario del Consiglio di sicurezza e di difes ...