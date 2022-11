Mondiali su Rai1 | come cambia il palinsesto e quali trasmissioni sono sospese

Leggi su dilei

(Di martedì 8 novembre 2022) La data fissata è quella del 20 novembre. Senza l’Italia. Idi calcio in Qatar vanno in onda su, con 39 partite in programma di cui 17 al pomeriggio. Viene così rivoluzionato ildella prima rete per lasciare spazio allo sport, con alcuni dei programmi principali che si fermano o si accorciano in vista del programma dedicato alla Coppa del Mondo 2022 cui non parteciperà la nostra Nazionale allenata da Roberto Mancini.su, cosa succede al daytimeabbiamo anticipato, 17 delle 39 partitepreviste per l’orario pomeridiano. 8 di questeaddirittura infrasettimanali, per cui è prevedibile che intacchino la messa in onda de Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta. Nello specifico, solo uno degli ...