Mondiali Qatar 2022 | l’Ecuador ci sarà | ma avrà 3 punti di penalizzazione nelle prossime qualificazioni

(Di martedì 8 novembre 2022) E’ ormai tutto pronto per l’inizio deidie, nonostante le varie controversie, tra le protagoniste cianche. La Nazionale sudamericana, infatti, ha mantenuto il proprio posto nella rassegna iridata, mapenalizzato di treper la successiva edizione del 2026, per via di un documento falso utilizzato per ottenere il passaporto di un giocatore nato in Colombia. La decisione è arrivata direttamente dalla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna mediante una sentenza comunicata a soli dodici giorni dall’esordio delcontro i padroni di casa delultime settimane c’erano stati i ricorsi di Cile e Perù, che ...

Un report dell'Human Rights Watch e la testimonianza di un uomo gay residente inmettono in luce le violenze della polizia del ...La meta finale, ufficialmente, era il, dovevano essere utilizzati per idi calcio. Ma non è chiaro se l'Emirato fosse la reale destinazione prima di recapitare tutto il pacchetto nelle ...Giovani Lo Celso non giocherà il Mondiale in Qatar 2022 con l'Argentina . In attesa del referto medico del Villarreal, il centrocampista 26enne ha già ricevuto la notizia che dovrà sottoporsi a un ...Le convocazioni da parte di Tite per i Mondiali in Qatar hanno sollevato più di una polemica in Brasile per le scelte fatte ...