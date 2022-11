Mondiali Futsal | Ct Bellarte | “Contro la Svezia servirà molta attenzione”

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Massimiliano, Ct della Nazionale iè intervenuto all’interno della conferenza stampa svolta questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Aversa per parlare dei: “Tempi duri creano uomini forti: serviranno questi nella sfida con la. Tenteremo di trasmettere al pubblico le nostre emozioni, mettendo tutta l’necessaria che una partita del genere richiede. La Campania è la terra perfetta per passione e accoglienza, l’ambiente giusto per cercare di raggiungere il traguardo prefissato”. Il Capitano della Nazionale Carmelo Musumeci ha poi dichiarato: “La squadra ha tutti gli ingredienti per far sì che questa festa possa concludersi nel migliore dei modi. Spetta a noi scendere in campo per dare il massimo: dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato. ...