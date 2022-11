Mondiali | convocati Australia | Volpato ha detto no a ct Arnold

Portieri: Redmayne (Sidney FC), Ryan (Copenaghen), Vukovic (C. C. Mariners); Difensori: Atkinson (Hearts), Behich (Dundee United), Degenek (Columbus Crew), Deng (Albirex Niigata), Karacic (Brescia), ..."Graham Arnold ha provocato alcune grosse sorprese a proposito della sua lista deiper i, lasciando fuori alcuni 'Socceroos' abitualmente titolari, fra i quali suo genero (Trent Sainsbury ndr), in favore di talenti più giovani, sebbene uno dei più promettenti, ...Norbert Gyomber è l'unico assente della Salernitana di Davide Nicola, pronta a sfidare la Fiorentina nel prossimo turno di Serie A ...Il difensore brasiliano ha convinto il Ct della Selecao che ammette: "Avrebbe meritato più attenzione in passato" ...