Miriam Ciobanu | la mamma allontana il fidanzato al funerale | «Per rispetto non dovevi nemmeno venire»

A 22 anni,aveva già vissuto una vita piena di colpi di scena. Studentessa di psicologia, attivista per i diritti ...Ma il giorno seguentenon c'era più. Luca è il fratello di Tommaso, ma già da tempo era molto amico die per questo le lacrime e la voce rotta dal pianto scandiscono i racconti. 'Siamo ...Prima il perdono, subito dopo la morte di sua figlia, Miriam Ciobanu. Poi è esploso il dolore nel giorno dei funerali della 22enne uccisa da un'auto guidata da ...FONTE (TREVISO) - «Per rispetto non dovevi nemmeno presentarti qui». Sono dure le parole di mamma Adriana che, dopo un pomeriggio di lacrime e dolore nel giorno dei funerali ...