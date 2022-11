Ministra tedesca | orribili parole ambasciatore Qatar su gay

Le dichiarazioni dell'ambasciatore per i mondiali di calcio del Qatar, Khalid Salman, sono "orribili". Lo ha detto ladell'Interno, Nancy Faeser, rispondendo a Berlino a una domanda sulle parole di Salman, che alla Zdf ha qualificato l'omosessualità come "danno psicologico". .Le dichiarazioni dell'ambasciatore per i mondiali di calcio del Qatar , Khalid Salman , sono 'orribili'. Lo ha detto ladell'Interno, Nancy Faeser , rispondendo a Berlino a una domanda sulle parole di Salman, che alla Zdf ha qualificato l' omosessualità come 'danno psicologico'.Il Qatar si prepara ad accogliere il mondiale di calcio che inizierà ufficialmente il prossimo 20 novembre. Nell'ambito della presentazione della manifestazione sportiva, la rete ...Per quanto riguarda la pubblicità , noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...