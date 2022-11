(Di martedì 8 novembre 2022) La colonna laparoscopica Stryker consentirà di effettuare interventi di chirurgia fetale molto complessi come quelli legati alla spina bifida e alle patologie polmonari. Un macchinario molto sofisticato donato dalla Fondazione De Marchi Onlus che, insieme al Politecnico di, sta sviluppando un percorso di realtà aumentata per migliorare il benessere dei bambini in ospedale. Ecco di cosa si tratta e come è possibile sostenere il progetto

Vanity Fair Italia

E' stato trasportato in stato di shock all'ospedaleil guidatore del tram della linea 16 che stamani alle 8 ha investito e ucciso un 14enne a. L'incidente è avvenuto all'angolo fra ...E' stato trasportato in stato di shock all'ospedaleil guidatore del tram della linea 16 che stamani alle 8 ha investito e ucciso un 14enne a. L'incidente è avvenuto all'angolo fra ... Milano, al Policlinico arriva un nuovo strumento che permette di operare gravi malformazioni congenite direttamente nell’utero La colonna laparoscopica Stryker consentirà di effettuare interventi di chirurgia fetale molto complessi come quelli legati alla spina bifida e alle patologie polmonari. Un macchinario molto sofistica ...Si chiamava Luca Marangoni, aveva 14 anni e questa mattina la sua giovane vita è stata spezzata da un tragico incidente in via Tito Livio a Milano. Per cause ancora da ricostruire è caduto dalla bicic ...