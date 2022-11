Milano | 14enne ucciso dal tram mentre andava a scuola in bici | indagato l’autista per omicidio stradale

(Di martedì 8 novembre 2022) La procura diha aperto un’inchiesta percolposocontro il conducente delche questa mattina ha travolto eun ragazzino di 14 anniincletta. Il pm Cristina Ria ha disposto il sequestro del mezzo per le analisi della scatola nera, delle eventuali telecamere a bordo dele di quelle installate nella zona dell’incidente. La procura ha anche disposto un’autopsia della vittima. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane – Luca Marangoni – si trovava su unacletta in via Tito Livio quando è finito sotto il mezzo pubblico per cause ancora da accertare. Secondo una prima ricostruzione, è stato colpito dal mezzo sui binari ed è rimasto ...

Il fascicolo aperto dalla procura è nelle mani del pm di turno Cristina Ria che ha disposto il sequestro del mezzo Atm, della bici e delle immagini registrate da telecamere pubbliche e private ...Il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha espresso immenso dolore per la morte di un ragazzino di 14 anni, travolto e ucciso da un tram. "Una notizia straziante. Una di quelle notizie ...Un 14enne è morto investito da un tram stamattina a Milano. Il giovane si trovava su una bicicletta in via Tito Livio quando è finito sotto il mezzo pubblico per cause ancora da…