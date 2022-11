Milano | 14enne in bici muore investito da tram | testimoni hanno visto impatto

(Di martedì 8 novembre 2022), 8 nov.(Adnkronos) - Alcuniavrebbero assistito all'mortale in cui stamane ha perso la vita Luca Marangoni, lo studente di soli 14 anni, travolto da undella linea 16 all'altezza di via Tito Livio a. Il ragazzo stava pedalando verso scuola, il liceo scientifico Einstein, insieme a un suo compagno di classe quando invece di seguire l'amico - che ha proseguito dritto per raggiungere un attraversamento pedonale -, avrebbe girato improvvisamente a sinistra mentre stava per arrivare il. L'autista lo avrebbe, avrebbe suonato e rallentato, ma senza riuscire a evitare l'. Il conducente del mezzo Atm, 45 anni, è sotto choc e non è stato ancora sentito. Ilè stato estratto dai vigili ...

L'autista sotto choc in ospedale È stato trasportato in stato di choc in ospedale il guidatore del tram della linea 16 che stamani alle 8 ha investito e ucciso un. L'incidente è ...L'accaduto Secondo quanto riportato da 'Fanpage.it', nel pieno centro di, in via Tito Livio, un ragazzoè morto dopo essere stato investito da un tram. Una tragedia consumatasi ...Luca Marangoni stava andando a scuola in bicicletta quando è stato investito dal tram. Con lui c’era un amico che, sotto shock, è scappato verso la scuola. In classe ha raccontato della morte del 14en ...Milano, 8 nov. (Adnkronos) - Gli inquirenti hanno acquisito tutte le telecamere della zona, hanno sequestrato il tram e la 'scatola nera' ...