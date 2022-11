Pianeta Milan

- È un tifoso sfegatato del. - Il regalo più bello che avrebbe ricevuto dalla moglie sarebbe ... di cui ha tantissimi. Pensate che una volta sentì Claudia Mori cantare con Celentano ...Allo Zini ho buoni: segnato l'unico gol in Serie A, ma ci torno in un'altra veste'. Milan, ricordi Mastour L’ex baby prodigio brilla in Morocco Stefano Pioli guarda commenta il sorteggio degli ottavi di Champions League e pensa anche alla partita di stasera con la Cremonese. Ecco le parole di Pioli sul ...Fonte: tuttomercatoweb.com MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it Il Milan che questa sera affronterà la Cremonese allo Zini, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà molto probabilmente una version ...