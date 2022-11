Milan | Pioli | “Ecco cosa dobbiamo fare per migliorare in difesa”

Rafa Leao, domani a Cremona, dovrebbe partire dalla panchina: questa è l'intenzione di Stefano. Al suo posto, pronto Ante Rebic.Ilva in trasferta a Cremona e lo fa senza gli squalificati Theo Hernandez e Olivier Giroud: al loro posto,punterà su Ballo Touré e Divock Origi. A centrocampo torna titolare Sandro Tonali, ...Novità importanti per la partita, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero è pronto a cambiare ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...