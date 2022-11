(Di martedì 8 novembre 2022) Ladel "suk dei": tu vai bene, sbarchi. Tu no e resti sospeso. Unasotto tutti i punti di vista. Anche quello strettamente giuridico. Tutti a terra "Come organizzazioni del ...

Le vulnerabilità di tutti i migranti e rifugiati che attraversano il Mediterraneo - compresi i minori accompagnati e non, le vittime di tratta, i sopravvissuti alle torture - dovrebbero quindi essere ... Migranti, ribelliamoci al "suk della vergogna" del governo Meloni Pacifisti, organizzazioni per la difesa dei diritti umani e gruppi anti-razzisti si schierano con forza contro la selezione dei migranti volta dal governo Meloni ...