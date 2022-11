Migranti | ok sbarco da Humanity 1 Meloni | italiani chiedono di difendere confini DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo la Rise Above in Calabria, sono stati fatti sbarcare a Catania anche tutti ipresenti sulla nave Geo Barents. La decisione è arrivata dopo l'ispezione dell'equipe medica dell'Asp di Catania, che si è poi trasferita sulla1 per la quale è stato a sua volta autorizzato lo: gli ispettori dell'Usmaf hanno riscontrato l'alto rischio psicologico. E il presidente del Consiglio Giorgiainterviene su Facebook: "I cittadini ci hanno chiesto die questo Governo non tradirà la parola data". Intanto la Francia "si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì". Lo ha riferito all'Ansa una fonte del ministero dell'Interno ...