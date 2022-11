Migranti news | alto rischio sulla Geo Barents ' Si valuta lo sbarco' - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 8 novembre 2022) Sos Humanity ha presentato ricorso per far scendere il 35 naufraghi rimasti, sciopero della fame a bordo. Ocean Viking verso la Francia. Ue: 'Garantire procedure di asilo'. Il Pd chiede informativa di ...

Che ha fatto notare come i" non sono in mare, sono al sicuro ". Nel frattempo la Humanity 1 ha scatenato una battaglia legale contro il governo , presentando un ricorso al Tribunale civile ...Sos Humanity ha presentato ricorso per far scendere il 35 naufraghi rimasti, sciopero della fame a bordo. Ocean Viking verso la Francia. Ue: 'Garantire procedure di asilo'. Il Pd chiede informativa di ...La nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediteranee, ha lasciato nel pomeriggio il tratto di mare nelle vicinanze delle acque siciliane.Due linee parallele che non si incontrano mai. Sono le opinioni dell’ex direttore de L’Unità Furio Colombo e del senatore di Forza ...