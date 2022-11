Migranti | la Sos Humanity fa ricorso per chiedere al giudice lo sbarco immediato

... i legali della ongHumanity hanno chiesto al tribunale civile di Catania udienza urgente senza controparte per chiedere al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34rimasti ancora ...... esponendoli all'esterno della nave e lanciando una sorta di: 'aiutateci', urlano in inglese. ...civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34...Le ong SOS Humanity e Medici senza frontiere avrebbero ricevuto dalle autorità italiane la minaccia di una sanzione da 50 mila euro se non lasceranno il porto di Catania. Lo ha detto il co-portavoce d ...I legali della ong Sos Humanity hanno chiesto al tribunale civile di Catania udienza urgente senza controparte per chiedere al giudice di ordinare lo sbarco ...