Migranti in Italia | la rabbia dopo lo sbarco Cosa è successo

(Di martedì 8 novembre 2022) Le navi delle Ong, Humanity 1 e Geo Barents, che salvano migranti nel Mediterraneo sono ancora al porto di Catania dove non tutti i migranti possono sbarcare. Chi passa la selezione del ministero dell'Interno può scendere (donne, minori, fragili e nuclei familiari), mentre il resto, il "carico residuale", si dovrà allontanare dalle coste italiane. La Repubblica ha raccolto i racconti dei migranti che si trovano ancora nel porto e che dalla nave Geo Barents chiedono disperatamente aiuto. "Non sono abbastanza malato o disperato perché l'Italia mi faccia entrare?", chiede Shimar, 25 anni, un viaggio iniziato in Pakistan mesi, se non anni fa. Il racconto di Repubblica spiega la giornata dei migranti in attesa dello sbarco.

