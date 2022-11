Migranti | il criterio di accoglienza della Danimarca | rifugiati delocalizzati in Ruanda e Kosovo

Leggi Anche, Tajani: l'Italia deve avere il sostegno dell'Europa Leggi Anche Danimarca, confermata vittoria elezioni coalizione centrosinistra Un accordo con il Ruanda per il trasferimento ......il sistema dei rimpatri per iche non hanno diritto ad alcuna protezione. Allo stesso tempo " osserva Conte - , è necessario perorare il superamento del Trattato di Dublino e del...Fanno discutere i criteri di accoglienza dei migranti da parte della Danimarca. Una settimana fa la sinistra ha vinto le elezioni: non una vittoria schiacciante ma un risultato che conferma la leaders ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...