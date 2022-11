Migranti | gli sbarchi selettivi sono affidati a criteri scientifici e sanitari del tutto fallaci Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) di Alberto Barbieri* La situazione è grave ma non è seria, direbbe Flaiano. È gravesi gioca sul destino di centinaia di personesopravvissute a torture e violenze estreme. Non è seriail nuovo approccio degliapprontato dal governo Meloni ha caratteristiche sconcertanti e per certi versi grottesche. In estrema sintesi i recenti decreti del governo italiano vietano alle navi di soccorso delle Ong di “sostare nelle acque territoriali italiane … oltre il termine necessario per assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e di precarie condizioni di salute”. Le navi delle Ong Sos Humanity e Medici senza Frontiere, attraccate in queste ore nel porto di Catania, dopo aver sbarcato le persone ...