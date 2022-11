Migranti | Colombo a valanga | cosa gli scappa sul Pd Panico a L' aria che tira

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Tra i critici più feroci del governo di Giorgia Meloni sulla gestione dell'immigrazione e delle navi delle Ong c'è sicuramente Furio, politico ex direttore de L'Unità e oracolo della sinistra. Ospite di Myrta Merlino a L'chenon usa mezzi termini per attaccare Palazzo Chigi la cui politica viene definita "folle", ma nella sua furia retorica arriva a travolgere lo stesso Pd, lasciando perplessi ospiti e conduttrice.attacca i "principi" della linea dure del governo sulle Ong, ossia che ivanno accolti dadi Paesi di bandiera delle navi, fatto salvo il soccorso a fragili e malati. "Se una macchina tedesca raccoglie dei feriti di un incidente in Italia allora dovrebbe portarli solo in un ospedale tedesco? È un principio assolutamente folle che non ha nessun senso" ...