Midterm Usa | oggi il voto | Biden | “Dobbiamo difendere la democrazia”

Ma la vera sfida inizia ora All'Unione internazionale delle telecomunicazioni la candidata...splinternet che si delinea la battaglia più dura Cosa succede a livello locale Quest'anno le...Altra maratona elettorale per Enrico Mentana . Questa volta si vola oltreoceano per seguire le Elezioni di, il voto che eleggerà il nuovo Congresso americano, e che si svolge con cadenza quadriennale. Stasera, martedì 8 novembre 2022, quindi, il giornalista e i suoi ospiti si riuniranno per ...Gli occhi del mondo sono puntati sulle elezioni di midterm negli Stati Uniti ... ma il momento politico è unico e la polarizzazione degli Usa è in questo momento estrema. Molti simpatizzanti ...Il potere in America è là dove è sempre stato: nelle vostre mani, le mani del popolo", ha detto il presidente Usa tra gli applausi del pubblico ... (Corriere della Sera) Urne aperte per le elezioni ...