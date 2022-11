Midterm | il voto segreto è l' ultimo baluardo della democrazia americana

Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street, con gli operatori prudenti nel giorno deldi metà mandato negli USA, mentre cresce l'attesa per il dato chiave sull'inflazione statunitense in agenda giovedì il 10 novembre. I vari sondaggi americani danno come probabile una vittoria dei ......teoria dei brogli elettorali durante il. Un'iniziativa che permetterà la generazione di nuovi contenuti, fuorvianti e decontestualizzati, che verranno poi utilizzati per contestare il...Ultimi appelli agli elettori di Biden e Trump, ore prima dell'apertura delle urne per le elezioni Midterm negli Usa, con toni che esprimono la radicale polarizzazione dello scenario ...Ultimi appelli agli elettori di Biden e Trump, ore prima dell'apertura delle urne per le elezioni Midterm negli Usa, con toni che esprimono la radicale polarizzazione dello scenario politico ...