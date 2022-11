Micol critica la reazione di Edoardo Donnamaria per l’ex di Antonella Fiordelisi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo l’arrivo di Gianluca Benincasa stasera, nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 7,Incorvaia ha detto la sua adLa sorella di Clizia ha accusatofrequentazione di aver perso la testa e usare due pesi e due misure perchépuò fare la gelosa, mentre invece lui, pur dinanzi alla scena delinnamorato, non solo non l’accusa, ma la giustifica.l’ha accusato: “Cioè lei tutto questo sì e io non ti posso abbracciare? Ti abbiamo perso proprio, ti ha preso per le pa**e!”