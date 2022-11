Meteo di mercoledì | perturbazione atlantica in arrivo su parte della Penisola | poi aria fredda

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 novembre 2022) SITUAZIONE. L’allontanamento del vortice freddo verso la Grecia ci lascia in eredità minime piuttosto basse (ancora gelate sul basso Piemonte questa mattina) ma ben presto le temperature risaliranno grazie anche al sole che splenderà incontrastato su buonaper alcuni giorni. Non al Nord perché la discesa di unache sta già portando i primi annuvolamenti sulla Liguria promette piogge entro metà settimana con temperature che saranno in nuovo calo soprattutto al Nordovest. PrevisioniItalia MARTEDÌ. Nord: Cielo nuvoloso in Val Padana e in Liguria con locali pioviggini la sera su Levante ligure, Ovest Lombardia e Ovest Emilia; maggiori schiarite su Alpi ed estremo Nordest. Temperature in calo, massime tra 15 e 20.Centro: Cielo poco o ...